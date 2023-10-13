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Gündem
AA 13.10.2023 16:03

Türkiye’nin Gazze için gönderdiği yardımlar Filistin'e teslim edilmek üzere hazırlanıyor

Türkiye’nin Gazze Şeridi’ndeki siviller için Mısır’a gönderdiği insani yardım malzemeleri, Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanmaya başladı.

Türkiye’nin Gazze için gönderdiği yardımlar Filistin'e teslim edilmek üzere hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye’nin gönderdiği insani yardımlar, Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki uluslararası havalimanından Ariş Stadı'na nakledildi.

Burada Mısır Kızılayı tarafından hazırlanan Türkiye'nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.

Türk Kızılayı'nın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, yardımları taşıyan ilk uçağın Mısır’a ulaştığı açıklanmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

İsrail polisinden Filistinlilere gaz bombası
İsrail polisinden Filistinlilere gaz bombası

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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