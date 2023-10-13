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AA
HABER GİRİŞ
13.10.2023 13:06
, 13.10.2023 13:11
SON GÜNCELLEME
13.10.2023 13:11
İsrail polisinden Filistinlilere gaz bombası
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.
Cuma namazı öncesi Kudüs'te gerilim yüksek
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