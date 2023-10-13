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Dünya
AA 13.10.2023 13:06

İsrail polisinden Filistinlilere gaz bombası

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

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Cuma namazı öncesi Kudüs'te gerilim yüksek

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