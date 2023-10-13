UNRWA İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki merkezini kentin güneyine taşıdı

UNWRA İletişim Direktörü Juliette Touma yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarına okullar dahil olmak üzere UNRWA sığınaklarındaki tüm sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Touma, "Söz konusu BM tesisleri her zaman korunmalı ve asla uluslararası insancıl hukuk kapsamında saldırıya uğramamalıdır." ifadelerini kullandı.

UNWRA İletişim Direktörü, çalışmalarını, Filistinli yetkililere ve mültecilere desteklerini sürdürmek için operasyon merkeziyle personelini Gazze'nin güneyine taşıdıklarını belirtti.

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Gazze sakinlerine evlerini boşaltmaları için çağrı yapılmıştı. Açıklamada, Gazze sakinlerinin haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeleri istenmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.