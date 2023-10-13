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Dünya
AA 13.10.2023 12:13

Putin: İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara operasyonu sivil kayıplarla sonuçlanak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara operasyonunun sivil kayıplarla sonuçlanacağını ve asıl meselenin akan kanın durdurulması olduğunu söyledi.

Putin: İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara operasyonu sivil kayıplarla sonuçlanak

Kırgızistan'ın Bişkek kentinde konuşan Putin, çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasında gelinen durumu Filistinliler ve İsrailliler için büyük bir trajedi olarak niteleyen Putin, "Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı ve her iki tarafta da binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı gelişmeler hakkında birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. Yaşananlar, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda karşı karşıya kaldıkları büyük bir trajedi, ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucudur" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan

Putin ayrıca Moskova'nın Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış anlaşması imzalamasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi ve görüşmelerin Moskova'da yapılmasını önerdi.

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Filistin - İsrail Çatışması Vladimir Putin Rusya
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