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TRT Haber 13.10.2023 15:41

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki
[Fotograf: AA]

Bakanlık, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki halka bölgeyi terk etmesi için 24 saat tanımasına sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesini istemesine ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi;

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.

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