Güney Kıbrıs Rum Kesimi Eğitim Bakanlığı skandal karara imza attı. Bakanlık, öğrencilere dağıtılacak ders kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir bölümün yer alması nedeniyle kitabın toplatılması kararı verdi.

Türkiye'den bu karara tepkiler art arda geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tepkisini dile getirdi.

GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatırım. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 8, 2021

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve onun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, esasen Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir. Kınıyorum!" açıklamasını yaptı.