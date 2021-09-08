Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Dera kentinde yaşanan olaylar ve iddilarla ilgili açıklama yaptı.

Dera'daki gelişmelerin yakından izlendiğini ifade eden Bilgiç, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez" dedi.

Suriye'de rejim ile muhalif guruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleriyle göç eden çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği iddialarının asılsız olduğu açıklandı. Bakanlık, Türkiye'nin herhangi bir anlaşma içinde olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"6 Eylül günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettik. Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayri-insani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz"