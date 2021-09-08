Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı.

262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,31 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 99 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 50 milyon 648 bin 789'u birinci doz, 39 milyon 298 bin 396'sı ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878'i üçüncü doz olmak üzere 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale,Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.