Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kurula gelen şikayetlere dair son verileri Meclis'te bütçe görüşmelerinde paylaştı.

RTÜK İletişim Merkezi'ne toplam 29 bin 291 bildirim geldiğini aktaran Şahin, "Bu bildirimlerin yüzde 56,7'si erkeklerden, yüzde 43,2'si kadınlardan oluşmaktadır. En fazla bildirim ve şikayet alan diziler, 2'nci de reality şovlar, 3'üncü sırada ise beceri ve direnç yarışmalarıdır." dedi.

Ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 33 dakika

Televizyon izleme süresinin dünya genelinde 2 saat 54 dakika olduğunu belirten Şahin, "Türkiye genelinde ise 4 saat 33 dakikadır. Gençlerde ise 1 saat 42 dakika olarak belirlenmiştir. Araştırmaya göre ayrıca 15-21 yaş grubu gençlerin yüzde 76,3’ü televizyon izliyorken yüzde 23,7’si televizyon izlememektedir." diye konuştu.

Alt sosyoekonomik gruplardaki çocukların bağımlılığı daha yüksek

Şahin, 15-21 yaş aralığındaki gençlerin dijital bağımlılığına da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Araştırmamızda alt sosyoekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığının daha yüksek olduğu maalesef ortaya çıkmıştır. Ailelerin bu hususa ilişkin farkındalığının artması ve çocuklarının karşılaşabileceği risklere karşı dikkatli olmaları son derece önemlidir."