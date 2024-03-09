Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.03.2024 10:43

Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı

Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı.

Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahninur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını belirtti.

Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için ülke genelindeki SYDV'ler aracılığıyla yardımları sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

SYDV'lere aktarılan kaynağın, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz çalıştığını anlatan Göktaş, kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.

ETİKETLER
Ramazan Ayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hıza 14 bin 258 lira ceza
11:37
Bakan Şimşek: Uygulanan programın somut sonuçları kredi notuna yansıdı
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
11:33
ABD ordusuna ait helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker öldü
11:31
İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü
11:14
Doğru yalıtımla 15 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanabilir
Edirne'deki selatin camiler ramazana hazır
Edirne'deki selatin camiler ramazana hazır
FOTO FOKUS
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ