İstanbul'da organize suç örgütlerine "Mahzen-7" operasyonu: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyelerine "Mahzen-7" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği ve 27 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız"

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."