Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir mesele

Bakan Göktaş, bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Başkentin Güçlü Kadınları" programında yaptığı konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı. Göktaş, bu özel günün, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına barışı, huzuru ve adaleti getirmesi dileğinde bulundu.

Milli ve manevi değerleri koruyan ve bugünlere taşıyan kadınların tarihin tüm safhalarında sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezinde olduğunu belirten Göktaş, "Güzel ülkemin kadınları bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, sanayiden ticarete kadar ülkemizi her alanda kalkındırıyor, büyütüyor ve geliştiriyor. Türkiye ile güçlenen kadınlar, Türkiye'yi güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Göktaş, Türkiye'de kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin yer alabildikleri dönemin AK Parti dönemi oyduğunu ifade ederek, her bir yatırımın hayat bulmasında kadınların çok büyük roller üstlendiğini söyledi.

Her daim, ülke ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda kadını hayatın her alanında güçlendirdiklerini kaydetti.

Kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin öncelikleri arasında bulunduğunun altını çizen Göktaş, bu hedef doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini belirten Göktaş, kadın kooperatifleri ve kadınlara yönelik diğer projeleri anımsattı.

"Yeni bir proje başlattık"

Kadınları hayatın her alanında daha da güçlü kılma projelerine ilişkin bilgi veren Göktaş, "Yeni bir proje başlattık. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız. Kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile birlikte ortak araştırma projeleri çağrısına yakında çıkacağız." dedi.

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracaklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınları, ekonomik alanda güçlendirirken, bugün küresel bir sorun haline gelen şiddete karşı da mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. 'Sıfır tolerans' ilkemizden hiçbir taviz vermeden mücadele politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, kararlı mücadelemizde bizler için önemli bir yol haritasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek hepimizin görevidir."

"31 Mart akşamı yeni bir tarih yazacak"

Göktaş, el ele vererek 31 Mart'ta Ankara'yı gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'u, kadınlara topraksız tarım desteği vereceğini, üreten kadınlar için pazar yerleri, kadın kooperatifleri ve ticaret platformu kuracağını kaydetti.

Altınok'un, Ankara'ya kazandıracağı meslek edinme kursları ve aile terapi merkezleriyle kadınlara destek olacağını ifade eden Göktaş, "Kadına şiddeti önlemeye yönelik etkinlikler ve programlar yapacaklar. İnşallah Ankara Cumhur İttifakımızla, 31 Mart akşamı yeni bir tarih yazacak." diye konuştu.

"Şehirden ve kentten çocuklarımızın umudu olmalı"

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Şehitlerimizi, gazilerimizi, bu cennet vatanı bize bırakan bütün kahraman analarımızı, kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugünlere gelmemizde yiğit kadınlarımızın, kahramanlarımızın çok büyük emekleri vardır." dedi.

Gençler ve kadınlara yönelik projeleri anlatan Altınok, "Şehirden ve kentten çocuklarımızın umudu olmalı. Gençlerimizin, çocuklarımızın bugün ve yarınlarına dair Ankara'da yapılan hiçbir yatırım yoktur." ifadesini kullandı.

Turgut Altınok: "Başkentte DEM iş birliği çok üzücüdür"

Altınok, bir gazetecinin, "DEM Parti Ankara'da 3 ilçede adaylarını çekti. CHP ile İstanbul'daki gibi bir ittifak söz konusu." ifadesi üzerine, bunun üzücü olduğunu belirterek, "Başkentte DEM iş birliği, Ankara adına, başkentimiz adına, devletimiz adına çok üzücüdür." dedi.

Atatürk'ün, "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." ifadesini anımsatan Altınok, şunları söyledi:

"Belediye başkanlığı almak, bir kaç belediye almak, belediye meclis üyesi almak için böyle bir pazarlığı yapmak ülke, devlet, birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz adına çok vahimdir. Sadece 3 ilçe değil, Ankara'nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Üstelik bu adayların bir tanesi de sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özellikle MHP'den transfer ettiği bir adaydır. Ankaralı bilir bunu. Yani şehitlerin kemikleri sızlıyor. Gazilerimizi üzüyorlar.

Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Bu vatan hepimizin, ayrım yapan vatan haini kalleştir. Bunlarla PKK'yı ayırt etmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla işbirliği yapmıştır, DEM ile işbirliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun. Söylenecek başka bir söz yok."

Milli mücadelenin merkezi Ankaralının bunu kabul etmeyeceğinin altını çizen Altınok, "CHP'li vatandaşlarımızın da, her vatanseverin, 'vatanım, milletim, ülkem, bayrağım' diyen hiç kimse bunu kabul edemez. Kişiler, belediyeler, belediye başkanları, partiler gider. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve kardeşliğimizdir. Şu CHP'nin geldiği nokta maalesef Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor. Olacak iş değil." dedi.