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TRT Haber 08.03.2024 21:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy​​​​​​​ ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntıları şekilde ele aldık.

Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı.

Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Ayrıntılar geliyor...

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