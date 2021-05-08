Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollardan ücretsiz faydalanılabilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden de bu kapsamda vatandaşlar ücretsiz geçiş yapabilecek.

Ayrıca, 12 Mayıs'tan başlayarak 16 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.