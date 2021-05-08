Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan İsrail’e ibadet yerlerine saygı çağrısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail'in Kudüs’te Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Bozkır, 1,8 milyar Müslüman için kutsal sayılan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
Bozkır, İsrail polisinin Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Volkan Bozkır, "İsrail polisinin, kutsal ramazan ayının son cumasında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla baskınından üzüntü duydum. 1,8 milyar Müslüman için kutsal ve önemli olan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.
İsrail polisinin, Ramazan ayının son cuma günü, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla baskın düzenlemiş olmasından dolayı üzüntü duyuyorum.— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) May 7, 2021
1,8 milyar Müslüman için kutsal olan Mescid-i Aksa ve tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi gereklidir.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa
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