İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda alınan güvenlik önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini açıkladı.

"Kurallara hep birlikte uyalım"

Bakan Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" açıklamasını yaptı.

Bu bayramda trafik kazalarında

geçen bayramlara göre can kaybı

%???????? ????????????????????????



Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor.

Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım.



Bayramınız

????????????????????????????

???????????????????? pic.twitter.com/AxawyRlZ8Z — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 4, 2022

"Kaza sayısında yüzde 37 azalış görüldü"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü."