Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Zanlıların kaçmasına aracılık eden 3 kişi ise gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu istihbaratı doğrultusunda İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı.
"Dur" ihtarına uymadılar
Ekipler aracı Doyran köyünde durdurmak amacıyla önlem aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, bir süre kovalamaca sonrası yakalandı.
Araçta yapılan kontrollerde aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de olduğu, haklarında "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Yunanistan Polis Kaçakçılık
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