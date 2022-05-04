Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında İs.Tğm. Talha BAHADIR'ın ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.