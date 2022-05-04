Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin füzeli saldırısında bir asker şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında İs.Tğm. Talha BAHADIR'ın ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Zeytin Dalı şehidinin kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/hbFIFuEubc pic.twitter.com/pZD8suVEbV— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2022
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