AFAD koordinesinde yapılan briket evlerin anahtar teslim töreni için İdlib kırsalında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemmune bölgesinde yeni evine yerleşen bazı aileleri ziyaret ederek, bayramlaştı.

Bakan Soylu, ziyaretlerinde ailelere yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aynı bölgedeki Bayındır Memur-Sen Necmettin Erbakan Camii'nin açılışını da yapan Soylu, öğle namazını da burada kıldı.

Soylu, Türk Diyanet Vakfı'nca inşa edilen okulu gezdi, hayırseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklarla ilahi söyledi, futbol oynadı

Süleyman Soylu, Killi bölgesinde Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce (KIYAMDER) yaptırılan 256 konutluk yetim köyünün açılışını yaptı.

Buradaki camiyi de gezen Soylu, çocuklarla ilahi söyledi. Halı saha ve oyun parkının da açılışını gerçekleştiren Soylu, Trabzonspor forması giyen çocuklarla bir süre futbol oynadı. Çocukların, "Bize her yer Trabzon" sloganı Bakan Soylu ve beraberindekileri gülümsetti.

Soylu daha sonra Türk Diyanet Vakfı'nca Der Hasan bölgesinde yapılan yetim köyüne geçti.

Çocukların gösterilerini izleyen Soylu, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da eşlik etti.