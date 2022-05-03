Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Somali’de düzenlenen terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Orta Shabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Orta Shabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen, çok sayıda Burundili askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı menfur terör saldırısını kuvvetle kınandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Saldırıda hayatını kaybedenler için dost Burundi Hükümetine ve kardeş Somali Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz.
Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Somali
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