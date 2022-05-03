Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İran Mevlüt Çavuşoğlu
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