Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 400 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 20 el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 13 antitank mühimmatı, 3 piyade tüfeği ve 13 basma düzenekli el yapımı patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.''