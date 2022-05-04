Pençe Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 400 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 20 el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 13 antitank mühimmatı, 3 piyade tüfeği ve 13 basma düzenekli el yapımı patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.''
Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/dD1cf8vRe6#MSB pic.twitter.com/Jg8EB18Jta— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2022
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