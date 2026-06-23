Polis Akademisi’nden 13 bin 610 öğrenci mezun olacak

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde (PMYO) eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlenecek.

Bu kapsamda, PAEM'de eğitim gören 531'i Türk amir adayı, 43'ü de 11 farklı ülkeden uluslararası öğrenci olmak üzere 574 öğrenci mezun olacak.

Ayrıca, 23 POMEM'de eğitim gören 10 bin 604 öğrenci ile 7 PMYO'da eğitim gören 2 bin 432 öğrenci de mezuniyet heyecanı yaşayacak.

Böylece, 574'ü polis amiri, 13 bin 36'sı polis memuru olmak üzere 13 bin 610 öğrenci 25 Haziran Perşembe günü düzenlenecek törenlerle mezun olacak.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı bekleniyor

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törende, PAEM'de eğitim gören 531 Türk amir adayı ile 11 ülkeden 43 uluslararası öğrenci hazır bulunacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katılacağı törende ayrıca, PMYO müdürlüklerini temsilen Aydın PMYO ve Kırşehir PMYO'dan 545 öğrenci, POMEM müdürlüklerini temsilen de Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM ve Rize POMEM'den 697 öğrenci yer alacak.

Polis Akademisi Stadyumu'ndaki törene, 639'u kadın, 1177'si erkek olmak üzere toplam 1816 öğrenci katılacak.

Uluslararası öğrenciler arasında Gambiya'dan 2, Irak'tan 3, Kamboçya'dan 4, Kırgızistan'dan 1, Kongo Cumhuriyeti'nden 4, Maldivler'den 5, Moğolistan'dan 4, Ruanda'dan 5, Somali'den 6, Tacikistan'dan 1 ve Yemen'den 8 öğrenci bulunuyor.