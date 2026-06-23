Bakan Bak, dünya şampiyonasında 50 madalya alan milli özel sporcuları kutladı

Bakan Bak, mesajında, "Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nı 28’i altın, 4’ü gümüş ve 18’i bronz olmak üzere toplam 50 madalyayla tamamlayan milli özel sporcularımızı kutluyorum. Atletizm, masa tenisi, tenis ve cimnastik branşlarında ülkemizi gururlandıran özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.