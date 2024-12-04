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İHA 04.12.2024 14:48

Plaka tescil işlemlerinde artık notere gitmeye gerek kalmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre plaka tescili için artık notere gitmeye gerek kalmadan işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Plaka tescil işlemlerinde artık notere gitmeye gerek kalmayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte araç plakası yenileme işlemlerinde değişikliğe gidildi.

İşlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı.Bu işlemler, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Önceki uygulamada, kayıp plaka sahiplerinin fiziksel işlem gerçekleştirmesi gerekiyordu. Kayıp plaka sahipleri önceki uygulamada, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan ettikten sonra Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli belgeleri onaylıyordu.

Bu işlemlerin ardından, noter onaylı plaka basım kağıdı ile Şoförler Odası'na başvurarak yeni plakalarını çıkartabiliyorlardı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bu süreç e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Yayımlanan yönetmelikte konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir."

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