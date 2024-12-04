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TRT Haber 04.12.2024 13:39

Emine Erdoğan: Su, yaşamın özü; geleceğin emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, "Suyumuzu koruyalım ki geleceğimiz solmasın" dedi.

Emine Erdoğan: Su, yaşamın özü; geleceğin emanetidir

Emine Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Su, yaşamın özü; geleceğin emanetidir" ifadesini kullanarak şu sözlere yer verdi:

"Su, yaşamın özü; geleceğin emanetidir. Veriler, en büyük kaybın içme suyunun temin ve dağıtım aşamasında yaşandığını söylüyor. Bu yalnızca bir damlanın değil, bir neslin yarınının yitip gitmesidir. Su verimliliği Seferberliği, işte bu kaybı azaltmak için atılmış en hayati adımdır. Unutmamalıyız ki, her bir bireyin ve kurumun göstereceği özen, bu mücadelede vazgeçilmezdir. Suyumuzu koruyalım ki geleceğimiz solmasın."

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