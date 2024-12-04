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Gündem
AA 04.12.2024 12:29

Demir yolları yapay zekalı sistemle izleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lokomotiflere yerleştirilen kameralardan elde edilen verilerin, TCDD Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nde, yapay zeka destekli uygulamalar ve takip yazılımlarıyla 7 gün 24 saat izlendiğini bildirdi.

Demir yolları yapay zekalı sistemle izleniyor

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

Demir yolu taşımacılığında dijital dönüşümün önemli bir parçası olan merkezi 2023'te hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, "Lokomotiflere yerleştirilen kameralardan elde edilen veriler, merkezimizde, yapay zeka destekli uygulamalar ve takip yazılımlarıyla 7 gün 24 saat gerçek zamanlı izleniyor. Bu sayede insan kaynaklı olumsuz durumlar sistem tarafından otomatik tespit ediliyor ve alarm durumuna geçiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yük treni gecikmelerinde yüzde 66 iyileşme sağlandı"

Uraloğlu, merkezin devreye alınmasıyla günlük tren gecikmelerinde büyük oranda azalma sağlandığına, tren operasyonlarının yürütülmesinde ihtiyaç duyulan nitelikli veri ve bilgi kaynağına dijital teknolojilerle erişildiğine dikkati çekti.

Tren işletme verilerinin, takip yazılımlarıyla, gerçek zamanlı takip edildiğini, plan dışı gecikmelere ve olumsuz durumlara müdahale edilerek gecikmelerin önemli ölçüde azaltıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yolu taşımacılığında kullanılan yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde yük treni gecikmelerinde yüzde 66 iyileşme sağlandı. Verimli işletmeciliğimiz sayesinde plan dışı yük treni işletilmesini yüzde 27'den yüzde 8'e düşürdük. Bu sayede 40 lokomotifle 350 makinistlik iş gücü tasarrufu elde ettik. Lokomotiflere takılan kameralar sayesinde trenlerde seyir emniyeti arttı." 

Demir yolları yapay zekalı sistemle izleniyor

Demir yolu tren işletmeciliğini dünya standartlarının üzerine çıkaracak her gelişmeyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, mevzuatı da modern teknolojileri takip edecek şekilde sürekli güncellediklerini bildirdi.

Emniyeti bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını ve işletmecilik faaliyetlerini en ufak bir taviz vermeden sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Bu çalışmalarımızın olumlu yansımalarını ise net bir şekilde gözlemliyoruz. Gerek emniyet alanında yapılan çalışmalar gerekse yapay zeka destekli uygulamalar ve yazılımlarla demir yolu taşımacılığı kaza oranlarında 2021'e göre yüzde 39,2, 2022'ye göre yüzde 25,6, 2023'e göre ise yüzde 9,4 iyileşme sağladık" bilgisini paylaştı.

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