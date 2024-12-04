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TRT Haber 04.12.2024 12:03

Bakan Yumaklı: TİGEM, Türkiye'deki tarımsal üretimin gelişmesi için önderlik ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde geliştirilen tohumların Türkiye'nin dört bir tarafındaki üreticilere ulaştığını bildirdi.

Bakan Yumaklı: TİGEM, Türkiye'deki tarımsal üretimin gelişmesi için önderlik ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen buğday tohumunun modern makine ve tekniklerle gerçekleştirilen buğday ekimine katıldı ve yetkililerden bilgi aldı.

İşletmede incelemelerde bulunan ve yetkilerden bilgi alan Yumaklı, modern makine ve tekniklerle yapılan buğday ekimini takip etti.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesindeki TAGEM’in geliştirdiği Ceyhan 99 ismini taşıyan buğdayı verimli topraklarla buluşturduklarını belirtti.

TİGEM’e ait Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünün 1 milyon 600 bin dekarla dünyanın tek parça en büyük işletmesi olduğuna işaret eden Yumaklı, “Bunun 1 milyon dekarı sulanabilir arazi. Geriye kalan sulanamayan alanlarda da çok farklı faaliyetler devam ediyor. Bugün burada TAGEM Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan Ceyhan 99 isimli buğday tohumunun toprakla buluşmasını gerçekleştirdik. Şu an kullanılan buradaki teknolojinin gerek traktörler gerekse bu tohumun ve gübrenin toprakla buluşmasını sağlayan ekipmanlar açısından son derece gelişmiş olması elbette birçok kolaylığı sağlıyor ve kaynak kaybını da önlemiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: TİGEM, Türkiye'deki tarımsal üretimin gelişmesi için önderlik ediyor

"Üreticilere örnek oluyor"

Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün fonksiyonları ve yüklendiği misyon itibarıyla Türkiye’deki tarımsal üretimin gelişmesi için önderlik ettiğinin altını çizerek, yapılan yatırımlarla çiftçilerin daha iyi ürün alabilmeleri için onlara adeta örneklik yaptığını ve pilot uygulamaları gösterdiğini bildirdi.

TİGEM’in hem Türkiye hem de bitkisel üretim için bir emniyet supabı görevi üstlendiğine işaret eden Yumaklı, “Burada üretilen tohumlar Türkiye’nin dört bir tarafındaki üreticilere ulaşmış oluyor. Sertifikalı tohum özellikle yaygınlaştırmakla ilgili bugüne kadar büyük başarı elde edilmiş. Bundan sonra da devam edecektir. Türkiye’de üretilen her 100 kilogramlık sertifikalı tohumun 40 kilogramının TAGEM tarafından geliştirilip TİGEM tarafından da çoğaltılarak çiftçilerimize ulaştırıldığı düşünürsek hakikaten bu işletmeler ülkemiz tarımının ve bitkisel üretiminin gelişmesi için büyük bir görev üstlenmiş durumda” dedi.

"Çiftçileri yeni teknoloji ile tanıştırıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kullanılan makine, ekipman ve teknoloji takibinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Üreticilerimiz zaman zaman buralarda kendilerine verilen eğitimlerle yeni teknolojilerle de tanışmış oluyorlar. İnşallah burada üretilen ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan tohumlarla ülkemizin tarımsal üretimi özellikle de üretim planlaması bağlamında bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz sonuçları bir eş güdüm halinde verecek faaliyetler devam edecektir. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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