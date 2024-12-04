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Gündem
TRT Haber 04.12.2024 11:33

9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Hakurk bölgesinde 6, Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"

 

ETİKETLER
Irak Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
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