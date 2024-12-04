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Gündem
AA 04.12.2024 11:00

Meclis'e 9-20 Aralık tarihlerinde ziyaretçi alınmayacak

TBMM'de yapılacak bütçe görüşmeleri nedeniyle Meclis'e 9-20 Aralık tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis'e 9-20 Aralık tarihlerinde ziyaretçi alınmayacak

TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM Genel Kurulu'nun 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek için 9-20 Aralık tarihleri arasında her gün çalışma kararı aldığı belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan karar gereğince Genel Kurul, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de, 20 Aralık 2024 Cuma günü ise saat 14.00'te, diğer günler ise saat 11.00'de çalışmalarına başlayacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Bütçe görüşmeleri süresince 9-20 Aralık 2024 tarihleri arasında, sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin olarak katılabilmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır."

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