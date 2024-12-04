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Gündem
AA 04.12.2024 09:02

Nükleer tesislere yönelik esaslar belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliğine ilişkin esaslar belirlendi.

Nükleer tesislere yönelik esaslar belirlendi

Konuya ilişkin NDK kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre araştırma reaktörlerinde yetki sahibi bir operatörün olmadığı ve bu sebeple reaktörün çalıştırılamadığı durumlarda reaktör tasarımı, yakıt tipi, reaktivite kontrolü, termal güç, nötron akısı, güvenlik sistemleri, soğutucu malzemesi ve moderatör malzemesi, farklı çalışma modlarında güç manevrası yönetimi, konsol tasarımı ve enstrümantasyonu gibi nitelikler dikkate alınarak ilgili araştırma reaktörüyle benzerlikleri ile farklılıklarının ve varsa bunların güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl giderileceği belirlenerek Kurumun değerlendirmesine sunulacak.

İşletici personel adaylarının, NDK tarafından ilgili araştırma reaktörü için daha önceden işletici personel olarak yetkilendirilmiş olması, koşullarının bir arada yerine getirilmesi halinde işletici personel adaylarının uygulamalı eğitimi ve yeterlilik sınavının uygulamalı aşaması, Kurum tarafından uygun olduğu değerlendirilen araştırma reaktöründe gerçekleştirilecek.

Ayrıca uygulamalı eğitimin yurt dışında alınması ve uygulamalı eğitimin alınmasından önce yeterlilik sınavının yazılı aşamasının gerçekleştirilmesinin talep edildiği durumlarda kurumsal eğitimin tamamlanmasının ardından yazılı sınav yapılabilecek.

Bunun yanı sıra yazılı sınavda başarılı olunması halinde uygulamalı eğitime geçilebilecek ve uygulamalı eğitimin tamamlanmasının ardından uygulamalı sınav yapılabilecek.

Uygulamalı sınavın ilgili araştırma reaktörü dışında başka bir araştırma reaktöründe yapılmasının talep edildiği durumlarda ise yeterlik sınavının uygulamalı aşaması için kurulacak sınav komisyonunun oluşturulması usulü kuruluş tarafından belirlenecek.

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