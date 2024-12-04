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Gündem
TRT Haber 04.12.2024 07:34

Japonya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito ve Prenses Kiko'yu kabul edecek.

Japonya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
[Fotograf: AA]

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye'ye geldi.

Prens ve Prenses ile beraberlerindeki heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı karşıladı. 

Japonya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya İmparatorluk Ailesi’nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyindeki ilk ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti;

"Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında 3-7 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Refikaları Sayın Hanımefendi tarafından kabul edilecek olan Veliaht Prens ve Prenses, Ankara’daki temaslarının yanı sıra, İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak edeceklerdir. Ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunacaklardır.

İmparatorluk Ailesi’nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz."

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Japonya Recep Tayyip Erdoğan
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