Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'ni kabul edecek

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında 3-7 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini açıkladı.

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Veliaht Prens ve Prenses, Ankara’daki temaslarının yanı sıra, İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak edeceklerdir. Ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunacaklardır.



İmparatorluk Ailesi’nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz."