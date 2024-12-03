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Gündem
AA 03.12.2024 20:09

'Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog' toplantısı yapıldı

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı. Ortak açıklamada, tarafların ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerinin yinelendiği belirtildi.

'Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog' toplantısı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Bozay ile Papadopoulou'nun Atina'da gerçekleştirdiği "Siyasi Diyalog" toplantısının ardından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Ortak açıklamada, tarafların ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldığı ve gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla güncel gelişmeleri ve beklentileri değerlendirdiği aktarıldı.

Türkiye-AB ilişkileri ve son gelişmeler kapsamında bölgesel konuların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini yinelemiştir." ifadesine yer verildi.

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