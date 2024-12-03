Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı yapıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay toplantının başında yaptığı konuşmada, bir süre önce Azerbaycan'da Milli Meclis ve Gürcistan'da parlamento seçimlerinin gerçekleştirildiğini anımsatarak, iki meclisin üyelerine de yeni dönem için başarılar diledi.

Oktay, iki ülke ile olan işbirliklerine ikili ve çok taraflı olarak devam edeceklerini ve yeni dönemde daha yakın çalışacaklarını belirterek, toplantıda üç ülke arasındaki ortak projeler ile ilgili bir sunum yapacaklarını ve sunumdaki konularla ilgili görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Oktay, gündemlerinde, parlamenter diplomasinin üç ülke arasındaki ortak projelerin hayata geçirilmesine katkısı ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer aldığını söyledi.

Hükümetler nezdinde yürüyen ulaştırma, enerji güvenliği ve birçok alandaki projeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Oktay, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun tam kapasiteye ulaşması için Türkiye olarak Azerbaycan ve Gürcistan tarafından çalışmaların bir an önce bitirilmesi hususunu dile getirdiklerini belirtti. Oktay, toplantıya ilişkin şunları paylaştı:

"Ticaret, ekonomi, savunma, işbirliği, teknoloji, eğitim, turizm, dijital ekonomi gibi birçok alanda işbirliğimizi daha ileriye nasıl taşıyabileceğimizi düşündük. Askeri alanda ortak tatbikatlar ve güvenlik alanında işbirliği konularını ele aldık. Hem ikili hem üçlü mekanizmalar halinde savunma sanayimiz başta olmak üzere yoğun bir çalışma mevcut. Bunların daha ileri boyuta taşınmasıyla ilgili parlamenter diplomasi boyutunda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Ekonomiye baktığımızda üç ülke arasındaki toplam ticaretin 12 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz ki bunun potansiyelin altında gerçekleştiğini ve daha ileri aşamaya götürülmesi için gerek hükümetlerimiz, gerek özel sektör, sivil toplum ve meslek örgütleri nezdinde faaliyetlerini desteklemeye karar verdik."

Parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerdeki rolünün giderek arttığını ifade eden Oktay, üç ülkenin ortak gündeminde bulunan bölgesel konular ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. Oktay, şunları kaydetti:

"Ortadoğu'daki gelişmeleri, İsrail'in Gazze'deki ve bölgedeki saldırıları, Lübnan'daki son gelişmeleri, Ukrayna'da devam eden savaşı, Suriye'deki son gelişmeleri, terörle, düzensiz göçle mücadele, Kafkasya'da barış ve istikrarın temini gibi hususları masaya yatırdık. Kafkaslar'da barış ve istikrarın önemini vurguladık. Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde bölgenin PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasını, düzensiz göçün engellenmesini, Suriyelilerin evlerine güvenle ve görünür bir şekilde dönmeleri konularını ele aldık."

Lübnan'daki ateşkesten memnuniyet duyduklarını ancak ateşkesin kırılgan olduğunu söyleyen Oktay, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

"İlişkileri daha da güçlendirmek için çalışacağız"

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Samad Seyidov ise toplantının sadece bölge için değil küresel olarak da önem taşıdığını ifade ederek, Türkiye ve Gürcistan ile siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

Seyidov, bölgedeki sorunları konuşma fırsatı bulduklarını belirterek, sorunların karşısında olgun ve bilgeli bir siyaset yürüttüklerini ifade etti.

Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze de üç ülkenin birbirinin stratejik ortağı olduğunu, gerek ikili gerek üçlü formattaki ilişkilere çok önem verdiklerini dile getirdi.

Hükümetler arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede gittiğini aktaran Samkharadze, şöyle konuştu:

"Güvenlik sorunu, ortak ticari ilişkiler, ulaşım, enerji kapsamındaki bazı sorunlar, eğitim sorunlarına ilişkin işbirliği içerisinde bulunmamızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ilişkilerin daha da derinleşmesi ve pekiştirilmesi için birbirimize söz vermiş olduk. Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgali konusu en önemli konudur. Ortadoğu'daki savaşların bize ne gibi etkiler getirebileceği, ne sorunlar yaratabileceği ve neler yapabileceğimiz üzerine konuştuk. Bilgi alışverişinde bulunduk. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri, son dönemin en üst seviyesini yaşamaktadır. Bölgedeki her sorunun her zaman birlik içerisinde çözülmesine karar verdik."