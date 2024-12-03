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TRT Haber 03.12.2024 19:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye’de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

"Terör örgütlerinin istifade etmeye çalışması engellenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye’de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

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