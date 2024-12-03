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Gündem
AA 03.12.2024 20:57

"Erbil'den yapılan uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Erbil'den, Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"Erbil'den yapılan uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı" iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu uçuşla ilgili tüm yolcuların gözaltına alındığı ve akıbetlerinin bilinmediği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Kasım 2024 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na, saat 11.10 sıralarında gelen Pegasus Havayollarına ait PC817 sefer sayılı uçak ile saat 11.16 sıralarında gelen PC819 sefer sayılı uçaklardan, dış hatlar gelen kat arrival pasaport kontrol noktasında İstihbarat Şube Müdürlüğü havalimanı ekibince rutin olarak yapılan risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında 2 uçaktan toplamda 11 yolcu mülakat odasına alınmış, yapılan mülakat sonucu 2 yolcu deport (INAD) edilmiş, 9 yolcu ülkeye sorunsuz olarak giriş yapmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
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