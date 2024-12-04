Hafif Sağanak Yağışlı 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.12.2024 11:18

Emine Erdoğan: İnsana dokunan her iyilik, yarının en parlak ışığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da ziyaret ettiği Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: İnsana dokunan her iyilik, yarının en parlak ışığıdır

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsana dokunan her iyilik, yarının en parlak ışığıdır. Hatay'da hayat bulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, bu ışığı güçlendirerek gönülden gönüle çoğaltıyor. Ülkemiz ve milletimiz için umut dolu başka projelerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

 

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açılış Programı ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti'nden görüntüler de yer aldı.

ETİKETLER
Çocuk Emine Erdoğan Engelliler Hatay
Sıradaki Haber
Meclis'e 9-20 Aralık tarihlerinde ziyaretçi alınmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Kesintisiz enerji için karlı yolları aşıyorlar
12:00
Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
11:54
Rekabet Kurumu sektörleri yapay zekayla takip edecek
12:06
Konutta düşüşün devam etmesi bekleniyor: İlk çeyrek nasıl olacak?
11:53
İtalya'ya ihracat 137,4 milyon dolar arttı
12:04
Mağdur öğrencinin velisinin uzlaşma şartı "akran zorbalığı konferansı" oldu
Şanlıurfa'da "Neolitik dönem" destinasyonu oluşturuluyor
Şanlıurfa'da "Neolitik dönem" destinasyonu oluşturuluyor
FOTO FOKUS
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ