Fahrettin Altun: Vatandaşlarımız teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemeli

İletişim Başkanı Altun,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'de devam eden çatışmaları ve askeri durumu yakından takip ettiklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Dezenformasyonun normal zamanlardan daha fazla ve hızlı yayıldığı böylesine bir ortamda, medyamızın sorumluluk bilincine sahip bir şekilde, vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin ve ülkemiz menfaatlerinin öncelendiği, özellikle askeri ve istihbari mahremiyete azami şekilde riayet eden, asılsız haberlerden, sadece duyuma dayanan söylentilerden, yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inanıyoruz.

Türkiye’nin meseleye dair tutumuna ilişkin yalnızca resmî açıklamaların dikkate alındığı ve niyet okuyan analizlerden uzak durulan yayınların yapılması da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirmesini temin edecek önemli unsurlardır. Bu kapsamda Türkiye’nin Suriye’nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır.

"Resmi kurumların açıklamaları esas alınmalı"

Vatandaşlarımızın da medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemesi, dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımına katkı sunmaması gerektiğini, doğru bilgi için resmî kurumların açıklamalarının esas alınmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz."