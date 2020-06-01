Haber Giriş: Kaynak: AA
PKK'nın sızma girişimi engellendi, 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi önlendi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" bilgisi verildi.
PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/g0qrEErmHY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020
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