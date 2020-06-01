Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında açıklanan destek paketlerine bir yenisi daha eklendi. Kamu bankaları tarafından 4 ana başlıkta açıklanan kredi desteğinde konut, otomotiv, sosyal ihtiyaçlar ve tatil gibi ana başlıklar var.

Normalleşme döneminin ilk günüyle beraber açıklanan pakette en çok merak uyandıran desteklerden biri de hiç şüphesiz konut alımında yapılan düzenlemeler oldu. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulması ev almayı isteyenler için de farklı soruları beraberinde getirdi.

Salgın döneminde duran sektöre can suyu olacak

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, açıklanan kredi paketinin son derece önemli olduğunu belirterek, koronavirüs nedeniyle diğer sektörler gibi durma noktasına gelen inşaatta bu adımla çarkların dönmeye başlayacağını vurguladı.

“Yıla çok iyi başlamış, stok konutları eritme noktasında satışlar yapmıştık ki koronavirüs bizi de vurdu” diyen AYİDER Başkanı, “Desteğin İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsaması boşuna değil. Bu 3 il zaten sektörün en büyük satışlarının yapıldığı ana merkezler, bir nevi bizim lokomotifimiz olan bölgeler” bilgisini paylaştı.

[AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu. Foto: AA]

‘Faiz düştü zam yapalım’ yaklaşımı olmayacak

Faizlerin düştüğü dönemlerde genellikle konuta zam geldiği iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:

“İnşaatçılarda ‘faiz düştü, talep artacak, hadi zam yapalım’ tarzı bir yaklaşım olmayacak. 2018 yılından bu yana konut fiyatları aslında gayet iyi. O dönemden itibaren vatandaşlara ‘konut alın’ çağrısı yaptık ama ilk etapta çok karşılık göremedik. Aradan geçen zamanda artan kira fiyatlarıyla beraber bu yılın başında yeniden konut alımı daha cazip bir hale geldi.

Yeni açıklanan paketle birlikte şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki; bu fırsat her zaman gelmez. Şu anki faiz oranı ve geri ödeme seçenekleri ‘ev almak için doğru zaman’ diyor piyasaya.

Koronavirüs sonrasında hem küresel ticaretteki aksamalar, hem de iç piyasadaki kimi zamlar nedeniyle yeni yapılacak konutların ucuz olmasını beklemesin kimse. Sonuçta inşaatçı da bu zamları yaptığı projeye yansıtmak durumunda kalacak. Bu nedenle tamamlanmış bir konutu almak için en uygun zaman bu zaman olabilir.”

Stok eriyecek

Melih Tavukçuoğlu, Türkiye’de lüks konutta stok olmadığını da hatırlattı ve orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği konutlarda bulunan stokun da bu kredi paketiyle birlikte iyice eriyeceğine işaret etti.



