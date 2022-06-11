İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca Mersin merkezli Adana, Kütahya Diyarbakır ve Bingöl'de geniş kapsamlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek ele geçirildi.

Ayrıca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.