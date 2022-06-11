Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yabancı oranının yüzde 20'yi geçtiği 1200 mahalle ikamete kapatılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20'yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Konulu Basın Bilgilendirme" toplantısında konuştu.
Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’si geçtiği 781 mahalle yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz’dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak, böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılacak." dedi.
Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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