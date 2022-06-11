İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Konulu Basın Bilgilendirme" toplantısında konuştu.

Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’si geçtiği 781 mahalle yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz’dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak, böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılacak." dedi.

Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.

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