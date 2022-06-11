Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.''
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. #MSB pic.twitter.com/O8cRraDJb4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2022
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