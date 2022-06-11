Konut kiralarındaki fahiş artışları önlemeye ilişkin yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yasa, bu tarihler arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalarda, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde düşük oran geçerli olacak.

Bu kural, 1 yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.