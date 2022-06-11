Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 4'üncü Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ve Çavuşoğlu'nun da konuşma yaptığı forum, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prag’daki Asya-Avrupa Siyasi Forumu etkinliğinde, Türkiye’nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık" sözlerini kullandı.

Prag’daki Asya-Avrupa Siyasi Forumu etkinliğinde, Türkiye’nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık.



Shared our views on current global challenges & our proactive foreign policy at the Asia-Europe Political Forum in Prague. ????????#ICAPP pic.twitter.com/TJ7oThwGwB — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 10, 2022

"Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız"

Bakan Çavuşoğlu, Prag'da Türk vatandaşları ve iş insanları ile de buluştu.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, Türkiye ve Çekya arasındaki ticari ilişkilere de değindi:

"Ticaretimizi 4 milyar 400 milyon dolara çıkarmamız, gelecek hedeflerimizi yükseltmemize sebep oldu. Bu sene 5 milyar doları yakalayacağız, birkaç sene sonra 10 milyar dolara doğru gideceğiz."

Marketa Pekarova ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova ile de bir araya geldi. Görüşmede, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve NATO genişlemesi ele alındı.

Çekya'nın Lidove Noviny gazetesinde Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendiren bir makale kaleme alan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Çekya’nın 1 Temmuz’da AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak olmasına da değinen Çavuşoğlu, “Çekya'nın yaklaşmakta olan AB Dönem Başkanlığı'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecini ilerletmesine yardımcı olacağına eminim” sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu, bugün de Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüşecek.