Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 4'üncü Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ve Çavuşoğlu'nun da konuşma yaptığı forum, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prag’daki Asya-Avrupa Siyasi Forumu etkinliğinde, Türkiye’nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık" sözlerini kullandı.

