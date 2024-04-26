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Türkiye
İHA 26.04.2024 11:42

Çorlu’da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin çarpıştığı kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü ise alkollü çıktı.

Çorlu’da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı
[Fotograf: İHA]

D 100 karayolu üzeri (Çevre yolu) yeni otogar mevkiinde meydana gelen kazada Ergene Marmaracık istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki Bulgaristan uyruklu plakalı otomobil ile S.T. kullandığı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası bariyerlere çarpan araç metrelerce sürüklendi. Motoru yerinden çıkan, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.T. yaralandı.

Çorlu’da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan yabancı plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö.’nün alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayı görüp yardıma koştuklarını ifade eden Ergene Belediyesi'nde bir görevli bir çalışan, "Seyir halindeydik, kazaya denk geldik. Hemen ambulans ekiplerini arayarak yardım istedik" diye konuştu. 

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