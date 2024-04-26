Togg Almanya'da yoğun ilgi gördü

Etem Sayın ile yarış pilotu Emir Aşarı, Bakırköy'den yola çıkarak ulaştıkları Almanya'nın ünlü Nürburgring pistinde Togg'u test etti.

İkilinin Nürburgring pistinde Togg ile yaşadıkları tecrübelerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, Togg sürücüsü Aşarı'nın pistteki zorlu virajlara ve yoğun yağışa rağmen birçok aracı geride bıraktığı görüldü.

Söz konusu görüntüler büyük ilgi görürken, Togg T10X ile gerçekleşen bu deneyimin detayları da merak konusu oldu.

"Bu araca 'Türkiye'nin otomobili' olarak bakıyoruz"

Etem Sayın, Togg alabilmek için ailesinden birçok kişiyi kuraya soktuğunu ve annesine çıkan araçla Almanya'ya gittiklerini söyledi.

Almanya seyahatine arkadaşı Aşarı'nın önerisiyle başladıklarını dile getiren Sayın, "Böyle bir projeyi yapmaya kendimiz karar verdik ve yola çıktık. Bir amacımız vardı: Bu işin siyasi bir şekilde görülmesini kesinlikle istemiyorduk. Öyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Bu araca 'Türkiye'nin bir otomobili' olarak bakıyoruz. Türkiye'nin ortaya çıkardığı ilk elektrikli otomobil olarak bakıp bunun gelişmesini istiyoruz" dedi.

Sayın, İstanbul'dan başlayan yolculuklarının geri dönüşle birlikte 10 gün sürdüğünü kaydederek, "Bakırköy'den yola çıktık, oradan İpsala'ya, İpsala'dan Kavala, İgumeniça ve oradan gemiyle Ancona'ya yani İtalya'ya... Yunanistan, İtalya, İsviçre ve Almanya şeklinde bir güzergahımız oldu. Bu yaptığımız 5 bin kilometreyi gemide geçirdiğimiz vakit dahil değil" dedi.

"Yolda şarj için 23 kez durduk"

Etem Sayın, yolculuk esnasındaki şarj deneyimlerine değinerek, "Şarj için toplam 23 kez durduk ancak bu işlem 13 kez durarak da halledilebilirdi. Özellikle Yunanistan bizi zorladı. Yunanistan şarj olanakları açısından Türkiye'nin çok gerisinde" açıklamasında bulundu.

İtalya, İsviçre ve Almanya'nın şarj konusunda çok ileride olduğunu dile getiren Sayın, şöyle devam etti:

"Sadece bizim kendi gelirimize göre baktığımızda, Türkiye fiyatlarına göre baktığımızda 2,5 kat daha pahalı bir şekilde kullandık elektriği. Onun haricinde herhangi bir şarj etme zorluğu yaşamıyorsunuz ki biz çok planlı programlı çıkmadık zaten. Biraz da böyle görelim istedik ve de buna göre baktığımızda Yunanistan'ı bile rahatlıkla geçebildik. Toplam 25 bin liralık elektrik maliyetimiz oldu 5 bin kilometrede. Seyahatimiz boyunca bizi yolda bırakacak en ufak bir problemle karşılaşmadık. Ufak tefek uyarılar oldu ama bunlar bizi yarı yolda bırakacak şeyler değildi. Kusursuz bir şekilde ulaştık. İki turumuzu da Nürburgring'de attık ve aynı güzergahtan geri döndük."

"Yolda bizi görenler el salladı, selam verdi, korna çaldı"

Sosyal medya içerik üreticisi Sayın, Togg'a yurt dışında gösterilen ilgiden bahsederek, karşılaştıkları yabancılar arasında özellikle İtalyan ve Almanların Togg'a çok ilgi gösterdiğini ve şaşırdıklarını söyledi.

Yüksek ilginin yanı sıra soru soranlarla da karşılaştıklarını anlatan Sayın, "Bir İngiliz gazeteci sordu, sonra haber oldu. Onun haricinde gurbetçiler epey ilgilendi. Yolda bizi görenler el salladı, selam verdi, korna çaldı. Türk tırlarıyla çok karşılaştık, aynı şekilde korna çaldılar, selam verdiler. Selanik'ten geçtik. Ata'mızın doğduğu eve ziyarette bulunduk. Oradan görseller aldık. Orada Türkler vardı, tam bayram ziyareti dönemiydi. Onlar çok ilgi gösterdi. Şaşırdılar açıkçası. Yani genel olarak çok büyük bir ilgiyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

"Yabancı gruplarda konuşulmuş"

Etem Sayın, Togg'un pist performansının pistteki diğer araç kullanıcılarının da dikkatini çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Piste çıktığımızda Emir'in pilotajında ciddi geçişler yaptık. Pistte kötü havada hızlı bir şekilde gittiğimiz için insanlar, 'Bu 400-500 beygirlik kırmızı SUV vardı, neydi?' diye sormuşlar gruplarında. Bilmiyorlar da ne olduğunu. O şekilde konuşmalar da oldu. X'te vesairede farklı şekillerde paylaşılmış. Yolculuğa çıkmadan önceki bazı çekincelerimiz vardı ancak bunları aştık. Yağmurlu bir havada piste çıktık. Kuru havada çıkmayı planlıyorduk ama Emir yağmurlu havada çok tecrübeli bir pilot. Başlarda biraz çekindim ancak iki viraj sonra Emir'in de pilotajını görünce 'tamam' dedim. Araç da gerçekten çok iyi yol tutuyor. Konfor ve yol tutuşunu normal zamanlarda olduğu gibi pistte de çok iyi sağladığını gördüm."

"Togg'u yarışa sokmadık, pistin halka açık gününde test ettik"

Yarış pilotu Emir Aşarı da daha önceden 6-7 kez aynı seyahati fosil yakıtlı araçlarla yaptığını ancak aynı güzergahta iki kez yolda kaldığını belirterek, "Seyahat öncesinde ön yargılarım vardı. Etem ile 'ne olacaksa olsun yola çıkalım' dedik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık, umduğumdan çok daha konforluydu" dedi.

Piste bir yarış parkuruna katılmak için gitmediklerini dile getiren Aşarı, "Dünyanın en meşhur pistlerinden birinin halka açık gününe katıldık. Bu, zamana karşı bir yarış değildi, halka açık bir deneyimleme günüydü" şeklinde konuştu.

"Aracın mekaniği ve yol tutuşu, öngörümün çok daha üzerinde"

Emir Aşarı, Togg'un mekaniğinin ve yol tutuşunun beklentisinin çok üzerinde olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten bunu ilk iki virajda hemen otomatik olarak algılıyorsunuz. O pistte 10 binden fazla benim turum var yarış dışında. Farklı araçlar kullanma deneyimim oldu. Hani herkes internette 'ilk turda bu kadar arabayı geçtiniz' diyor. Gerçekten hiçbir efor sarf etmeden gayet güvenli bir şekilde kullandık Togg’u. İkinci turda biraz kendi limitlerimi zorladım ama belki aracın limitlerine ulaşamadım, bilmiyorum. Gayet güvenli geçti, böyle bir performans beklemiyordum."

Aşarı, Togg'un bir yarış aracı olarak tasarlanmadığına ve bir otomobil gibi kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu otomobil olarak üretilmiş, yarış için üretilmemiş bir araç. Mekanik anlamda da özellikle arka taşıyıcılarına hayran kaldım. Ana rakiplerine baktığınızda 15 senedir elektrikli araç satan, üretenler var. Yazılım olarak bu aracın önündeler mi? Evet önündeler. Ama mekanik geliştirilebilir bir şey değil, yazılım güncellenebilir bir şey. Dolayısıyla Togg'un daha yolu var yazılım anlamında ama ben çok güzel şeyler başaracaklarına inanıyorum."