Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 01:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete
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