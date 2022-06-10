Sağlıkçıların özlük hakları için Meclis'te mesai sürüyor. Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi...

Teklife göre, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak. Ek ödeme tavan oranları artılacak.

Düzenleme üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimleri de kapsayacak. Sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek için bir heyet oluşturulacak.

Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi 2029 yılına uzatılacak

Teklifle Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi uygulamasının süresi 2029 yılına kadar uzatılacak.

Böylelikle uzman olmayan 24 bin aile hekimine yeni bir imkan tanınacak.

Eğitim veren öğretim üyeleri de bu süreçte döner sermayeden pay alabilecek.

Teklifle, SGK güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için de kolaylık sağlanacak. Vatandaşların borçlarının 5 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak.

"İyileştirmeler çok yakın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın."